Müller wollte sich am Montag nicht zu weiter dazu äußern. "Es ist besser, da heute nicht noch weiteres Öl ins Feuer zu gießen", sagte er SPORT IM OSTEN. Wichtig sei ihm aber zu betonen, dass er nie behauptet habe, die Schiedsrichter seien bestochen worden: "Sie hatten einfach einen schlechten Tag." So werde er das auch in seiner Stellungnahme formulieren: "Ich habe überreagiert. Ich werde Reue zeigen. Es wurden Fehler von allen Seiten gemacht. Diese müssen jetzt analysiert werden. Ich stehe zu meinen Fehlern."