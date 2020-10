Beide Teams zeigten eine temporeiche erste Hälfte, in der die Gäste bis zum 4:5 (12.) auf Augenhöhe agierten. Im Anschluss konnte sich der THC dank starker Abwehrleistung und einer überragenden Keeperin Marie Skurtveit Davidsen phasenweise auf acht Tore davoneilen (14:6/24.). Allerdings ließen die Thüringerinnen bis zur Pause in der Offensive nach, was die HSG wieder auf sechs Tore heranbrachte.

THC-Torhüterin Marie Skurtveit Davidsen war wieder einmal ein starker Rückhalt ihres Teams. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel