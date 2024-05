"Wir sind das ganze Spiel einem Rückstand hintergelaufen und verlieren schlussendlich verdient", sagte BSV-Trainer Rentsch nach dem Spiel. "Wir waren nicht effektiv genug. Die Saison ist aber noch nicht vorbei. Ich hoffe, dass wir unser großes Ziel erreichen werden." Dafür sollten im Idealfall gegen Oldenburg (A) und Bad Wildungen (H) zum Saisonabschluss Punkte her.

Unter den Augen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der dem BSV einen Förderscheck für den Neubau der Heimspielstätte überreichte, liefen die Zwickauerinnen über weite Strecken der ersten Halbzeit einem Rückstand hinterher. Nach ausgeglichenem Beginn erarbeitete sich Buxtehude nach 17 Minuten erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung (13:10). Der BSV tat sich vor allem in der Abwehr schwer, profitierte auf der Gegenseite aber von den Treffern Ema Hrvatins und Lakatos', die das Spiel offenhielten. Letztere konnte nach 28 Minuten ihre Farben sogar kurzzeitig in Führung bringen (17:16).

Aber auch Hrvatins Ausgleich nach Wiederanpfiff war nur von kurzer Dauer. Buxtehude zog das Tempo an und setzte sich mit einem 3:0-Lauf auf 22:19 ab. Zwickau kämpft sich zwar erneut heran, leistete sich im Aufbauspiel aber immer wieder leichte Ballverluste. Hinzu kamen einige Zeitstrafen. Buxtehude nutzte das Momentum und zog auf 28:23 davon (44.). Weil der BSV in der Folge auch noch Pech mit einigen Aluminiumtreffern hatte, reichte auch die Aufholjagd durch einen 5:0-Lauf in den letzten Minuten nicht, um Zählbares mitzunehmen.