Dort machte der THC dann richtig Alarm. Vor allem in der Abwehr griffen die meisten Mechanismen und so machte man es der HSG unheimlich schwer, "einfache" Tore zu erzielen. In Minute 45 hatten die Gastgeberinnen den Rückstand egalisiert (24:24) und machten weiter Dampf. Bis in die Schlussphase wurde der Vorsprung auf bis zu fünf Tore ausgebaut und den Gästen keine Chance mehr auf eine Rückkehr in die Partie gelassen.