Dafür streift Sonja Frey das THC-Trikot nach sechs Jahren in Frankreich und Dänemark wieder über. Die 28-jährige Österreicherin spielt derzeit noch für Herning-Ikast Handball. Sie nahm bereits 2009 mit 16 Jahren an der WM in China teil. Beim THC war sie von 2012 bis 2016 und gewann gleich sechs Titel: Viermal triumphierte man in Rennen um die Deutsche Meisterschaft, jeweils einmal im DHB-Pokal und im Supercup. Kein Wunder, dass THC-Trainer Herbert Müller ins Schwärmen gerät: “Der Kreis schließt sich. Mit Sonja kommt eine Spielerin, die wir ausgebildet und in die weite Handballwelt geschickt haben, wieder zurück und das ist ein schönes Zeichen. Unser Spiel muss wieder schneller, kämpferischer, attraktiver und unberechenbarer werden. Dafür steht die Spielweise von Sonja Frey. Ich freue mich total auf sie. Willkommen zu Hause, Sonja." Müller fungiert derzeit auch alks ihr Nationaltrainer, beim Team von Österreich. Zuletzt waren sie gemeinsam bei der EM 2022.

Sonja Frey Bildrechte: Maik Schenk/THC