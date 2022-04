Mit 29:27 zwangen die Wildcats dann aber ihre Kontrahentinnen aus Baden-Württemberg um die frühere Hallenser Trainer Tatjana Logvin in die Knie und zogen durch den zehnten Saisonsieg an den Tabellennachbarinnen vorbei auf Rang sieben. Ein zusammengewürfelter Rest aus wenigen Stammkräften, einigen Juniorteam-Talenten und der kurfristig reaktivierten Elisa Möschter, die ihren Karriere eigentlich schon vor drei Jahren beendet hatte, spielte sich zeitweise in einen Rausch.



"Es ist relativ schwer gerade, Worte zu finden. Wir haben heute gesehen, was für eine einzigartige Mannschaft wir haben. Es war der pure Wille", betonte Welter auf der anschließenden Pressekonferenz und schon mit wenig zweideutigen Worten in Richtung Liga-Verantwortliche nach: "Das Spiel hätte wie auch das am Mittwoch eigentlich nicht stattfinden dürfen, aber wir haben eine krasse Antwort gegeben. Wir geben einen Scheiß darauf, was die HBF mit uns anstellt."