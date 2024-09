Der SC DHfK Leipzig steigt am kommenden Sonntag (8. September 2024) in die neue Handball-Saison ein. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson erwartet den TVB Stuttgart. Nach der langen Vorbereitung spürt der Coach bei allen Beteiligten eine große Vorfreude: "Man merkt das auch bei den Spielern. Die sind heiß und fokussiert." Der Coach selbst, der seit November 2022 in Leipzig an der Linie steht, hatte im Sommer seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner