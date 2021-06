Nach dem verlorenen Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt steht für den SC Magdeburg das nächste Duell gegen eine Spitzenmannschaft an: Am Dienstag (8. Juni) erwartet die Mannschaft von Bennet Wiegert ab 20:30 Uhr in der GETEC Arena den THW Kiel. 1.500 Zuschauer sind zugelassen und werden die Grün-Roten garantiert zur Höchstleistung treiben.

Und die Chancen für einen Coup gegen die "Zebras" stehen gar nicht so schlecht. In der Statistik haben die Magdeburger in den letzten Jahren zuhause ein dickes Plus gegen die Nordlichter herausgearbeitet und seit Mai 2016 alle fünf Punktspiele in Serie für sich entscheiden können. Ein gutes Omen zum Showdown des 33. Spieltages, meinte auch SCM-Linksaußen Lukas Mertens: "Bei einem Sieg gegen Kiel sind unsere Aussichten auf Platz drei am Saisonende sehr gut. Wir geben immer 100 Prozent und wollen immer gewinnen." Im Hinspiel der aktuellen Spielzeit trennten sich beide Mannschaften remis. Beim 24:24 in Kiel im Februar lagen die Magdeburger meistens in Front (Halbzeit 14:11) und schnupperten sogar am Sieg.