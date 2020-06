Die Handball-Bundesliga hat nach wochenlangem Stillstand ein Signal des Aufbruchs gesendet und ihren Clubs eine erste Perspektive für den Neustart aufgezeigt. Die nächste Saison soll am 1. Oktober und dann auch möglichst wieder vor Zuschauern starten, wie die HBL nach einer Telefonkonferenz mit Vereinsvertretern am Mittwoch (24. Juni) mitteilte.

Die HBL und die Bundesligavereine seien nun aufgerufen, entsprechende Konzepte zu erstellen, die die geforderte lückenlose Nachverfolgung sowie umfangreiche Hygienemaßnahmen enthalten. "Dies in der Hoffnung, dass ab Oktober wieder Handballspiele mit einer größeren Zuschauerzahl in Verbindung mit einem größtmöglichen gesundheitlichen Schutz für Publikum und Aktive möglich werden", sagte Schmedt. Der SCM will am 6. Juli wieder in das Teamtraining einsteigen. Zuvor stehen individuelle Testungen und Eingangsuntersuchungen für die Spieler an.