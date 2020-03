Der bis dato letzte Bundesliga-Spieltag wurde am vorvergangenen Wochenende ausgetragen. Die Spieltage 28, 29 und 30 sind in der obersten Spielklasse auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Final Four des DHB-Pokals in Hamburg ist dagegen neu terminiert worden. Wie die Handball-Bundesliga (HBL) am Montag mitteilte, soll das ursprünglich für den 4. und 5. April angesetzte Finalturnier nun am 27. und 28. Juni in Hamburg stattfinden. Die Durchführung sei "abhängig von der Entwicklung der Corona-Epidemie und den damit verbundenen behördlichen Auflagen", teilte die HBL weiter mit. Qualifiziert haben sich Rekordpokalsieger THW Kiel, die MT Melsungen, die TSV Hannover-Burgdorf sowie der TBV Lemgo Lippe.