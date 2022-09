Magdeburg prallt an der robusten Abwehr ab

Der von FCM-Coach Bennet Wiegert im Vorfeld des Spiels erwartete "Kampf der Systeme" zeichnete sich von der ersten Minute an deutlich ab. Magdeburg hatte gegen den körperlich starken französischen Serienmeister in der kompletten ersten Halbzeit große Probleme, in den Rhythmus zu finden.

Die wenigen Angriffe, die an der offensiv verteidigenden, robusten Abwehr von PSG vorbei fanden, endeten häufig am überragend parierenden Ex-Magdeburger Keeper Jannick Green. Im Gegenzug fand der FCM kein Mittel, um die Pariser Offensive um den 1,15 Meter großen Dainis Krištopāns zu verteidigen. Der Lette zog meist drei Magdeburger auf sich, um dann auf den dadurch freistehenden Kreisläufer Ferrán Solé abzugeben, der mit fünf Treffern einen großen Anteil an der hohen Halbzeitführung der Gäste hatte (10:18).

Das Spiel ist früh entschieden

Auch nach dem Wechsel wusste Magdeburg der körperlichen Überlegenheit der Pariser Offensive nur wenig entgegenzusetzen. Die eigenen Angriffe gelangen zwar viel häufiger als im ersten Durchgang, aber PSG war an diesem Abend nicht zu verteidigen. So ging das Spiel, obwohl Magdeburg die zweite Halbzeit gewinnen konnte, am Ende mit einem Sieben-Tore-Vorsprung für Paris zu Ende.

Bester Magdeburger Werfer war Nationalspieler Philipp Weber mit sieben Toren. PSG-Keeper Jannick Green wurde zum Spieler des Spiels gekührt.

Am Samstag (01.10.) wartet mit der SG Flensburg-Handewitt direkt der nächste Gradmesser auf den SCM. Am darauffolgenden Donnerstag (06.10.) treffen die grün-roten dann in der Champions League auf den polnischen Vizemeister Wisla Plock.