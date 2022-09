Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat das erste Heimspiel in der Champions League seit 17 Jahren gewonnen. Gegen den HC PPD Zagreb siegte das Team von Trainer Bennet Wiegert am Donnerstagabend mit 35:25 (17:12), nachdem es am vergangenen Donnerstag bei Dinamo Bukarest im Auftaktspiel einen 30:28-Erfolg gab. Überragender Akteur beim SCM vor 3.800 Zuschauern in der GETEC Arena war Tim Hornke mit elf Treffern.