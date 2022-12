Ein Sieg ist Pflicht, um das Erreichen der Playoffs so früh wie möglich klarzumachen. Denn die Plätze drei bis sechs spielen im Anschluss an die Gruppenphase in Playoffs mit den Dritt- bis Sechst-Platzierten der anderen Gruppe vier Viertelfinalisten aus. Aktuell haben die Magdeburger fünf Punkte Vorsprung auf den Sechsten, Wisla Plock. "Dass wir die zwei Punkte in der engen Champions-League-Konstellation benötigen, das ist auch allen klar", sagte Trainer Bennet Wiegert in der "Sport-Bild". Die ersten beiden Teams der zwei Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale.

Gegen GOG Svendborg Gudme haben die Magdeburger noch eine Rechnung offen, das Hinspiel ging vor gut einem Monat durch einen Treffer mit der Schlusssirene mit 32:33 verloren . Der SCM-Coach in der "Sport-Bild": "Wir haben keine Rechnung offen, weil wir es nicht wiedergutmachen können. Die Punkte aus dem Hinspiel sind weg. Das, was wir machen können, ist uns neue Punkte besorgen."

Insgesamt läuft es für die Dänen in der Königsklasse nicht richtig rund. Mit sieben Punkten, bei schon vier Niederlagen, liegt Gudme auf dem fünften Platz. Auswärts aber holte man in Zagreb und Porto klare Siege. Die Magdeburger dagegen mussten beim portugiesischen Meister vergangene Woche einen Punkt liegenlassen.

In der dänischen Meisterschaft liegt Gudme auf Platz eins. Dorthin wollen die Magdeburger in dieser Saison auch gern wieder. Nach dem Spiel in der Champions League steht in der Bundesliga auch das nächste Knallerspiel an. Am Sonntag reist der SCM zu Spitzenreiter Füchse Berlin.