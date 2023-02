Nach dem umjubelten Pokalsieg gegen Rekordmeister THW Kiel ist vor dem Champions-League-Spiel gegen Wisla Plock. Am Donnerstag (9. Februar) ist der SC Magdeburg zu Gast beim polnischen Erstligisten mit der Zielsetzung, zwei weitere Punkte einzufahren. Anwurf in der Orlen Arena ist 20:45 Uhr, "Sport im Osten" tickert live.

Der letzte Auftritt auf internationalem Parkett ist schon ein Weilchen her. Mitte Dezember vergangenen Jahres gelang den Magdeburgern der Auswärtscoup bei Paris Saint-Germain , dem derzeitigen Tabellenführer (16:4 Punkte). Zweiter ist Veszprem HC mit der gleichen Punktzahl, der SCM liegt in Lauerstellung und rangiert mit 14:6 Zählern auf Rang drei.

Gegen den elffachen polnischen Meister geht die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert als klarer Favorit ins Rennen. Chancen auf ein Weiterkommen hat das Team von Coach Xavi Sabate nicht mehr, mit derzeit 5:15 Punkten liegen die Polen abgeschlagen auf dem siebten und damit vorletzten Platz. Das Hinspiel hatten die Grün-Roten in heimischer Halle deutlich mit 33:27 für sich entschieden. Ein Sieg in Polen ist Pflicht für den SCM, um noch eine reelle Chance auf einen der ersten zwei Ränge in der Gruppe A zu haben, was das direkte Ticket fürs Viertelfinale bedeuten würde.