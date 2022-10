Nach zwei Pleiten in Serie, auch das Punktspiel bei der SG Flensburg-Handewitt ging mit 34:35 verloren, wollen die Magdeburger natürlich schleunigst wieder zurück in die Erfolgsspur. SCM-Trainer Bennet Wiegert sagte in der Bild-Zeitung: "Da kommen wie letzte Woche mit Wisla und Melsungen zwei Mannschaften die Qualität haben, Punkte in Magdeburg mitzunehmen. Ich bin bloß froh, dass wir keinen Reisestress haben. Wir müssen jetzt einfach in unser Gefühl investieren. Also wirklich sagen: Wir brauchen jetzt die Erfolgserlebnisse."