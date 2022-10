Zum zweiten Mal in Folge ist der SC Magdeburg Vereinsweltmeister geworden und wurde am Montag begeistert von den Fans in der Heimat empfangen. Doch viel Zeit blieb der Mannschaft von Chefcoach Bennet Wiegert nicht zum Feiern, bereits am Donnerstag (27. Oktober) steigt das Gruppenspiel in der Chamions League beim ungarischen Vertreter Telekom Veszprem. "Sport im Osten" tickert ab 18:45 Uhr live.