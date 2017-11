Der Thüringer HC war mit einem Rumpfteam nach Mazedonien gereist. Nach dem Ausfall von Anne Hubinger, Macarena Aguilar, Nina Schilk, Saskia Lang und Gordana Mitrovic musste auch Kerstin Wohlbold krankheitsbedingt passen. Erwartungsgemäß hingen die Trauben in Skopje beim souveränen Tabellenführer der Gruppe C sehr hoch. "Wir müssen eine überdimensionale Leistung abrufen, um dort eine Chance zu haben", hatte THC-Trainer Herbert Müller im Vorfeld die Lage eingeschätzt.

In der ersten Hälfte hielt seine Mannschaft stark dagegen und lag in der achten Minute nach einem Treffer von Beate Scheffknecht sogar mit 4:3 in Führung. Skopje wendete danach das Blatt und zog auf 10:6 (19.) davon. Doch das Müller-Team ließ sich nicht abschütteln und kam wieder heran. Die THC-Abwehr stand gut, vorn traf Lydia Jakubisova zum 12:12 – und mit dem Resultat ging es in die Pause.