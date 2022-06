Nach der Begegnung gegen die Löwen am Sonntag (12. Juni) wird den Elbestädtern feierlich die Meisterschale überreicht. Zuvor steht aber noch die Auswärtspartie in Leipzig an. Zwei Punkte strebt der SCM an, dafür wurde der Gegner intensiv im Video analysiert. Bennet Wiegert möchte halt nichts dem Zufall überlassen. Nach dem Training machten sich die Magdeburger bereits am Mittwochnachmittag (8. Juni) auf den Weg in die Messestadt.