Am Samstag kommt es in der zweiten Handball-Bundesliga zum mitteldeutschen Derby zwischen dem ThSV Eisenach und dem EHV Aue (Ab 19:25 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App). Beide Teams stehen im Mittelfeld der Tabelle, die Sachsen sogar mit einer positiven Punkt-Bilanz.