Der HC Elbflorenz hat seine erste Niederlage kassiert. Bei der SG BBM Bietigheim stand am Ende ein 31:33 zu Buche. Dresden musste früh einem Rückstand hinterherlaufen (1:4/6.). Vor allem gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste fanden die Sachsen kaum Lücken. Nach der Pause (11:16) wurde Dresden mit zunehmender Spieldauer besser und kämpfte sich weiter heran. In der 43. Minute war der Rückstand auf zwei Tore geschmolzen (21:23). Trotz aller Bemühungen in der Schlussphase blieb es am Ende beim Zwei-Tore-Rückstand. Bester Werfer der Dresdner war Lukas Wucherpfennig (neun Tore).