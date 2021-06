Vanja Radic wird Jungandreas' Co-Trainer und soll zudem den DRHV-Nachwuchs voranbringen. Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener

Jungandreas, der 2005 mit Concordia Delitzsch in die Bundesliga aufgestiegen war, betonte in einer Vereinsmeldung: "Die Verpflichtung von Vanja motiviert mich natürlich und war schlussendlich ausschlaggebend für die vorzeitige Verlängerung meines Vertrags." Besagter Vanja ist Vanja Radic, der ab August Co-Trainer des Dessau-Roßlauer Zweitligateams sowie Nachwuchskoordinator der Blau-Weißen wird. "Es war jetzt der dritte Versuch, Vanja hier zum DRHV zu lotsen. Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat und freue mich darauf, mit ihm zusammen hier etwas Nachhaltiges aufbauen zu können", ergänzte Jungandreas.



Der 36-jährige Radic, zuletzt Nachwuchstrainer bei Europapokalsieger SC Magdeburg und Junioren-Landesauswahltrainer in Sachsen-Anhalt, unterzeichnete nach Vereinsangaben einen Fünfjahresvertrag. DRHV-Geschäftsführer Sebastian Glock erläuterte: "Wir wollen nicht nur in der 2. Handball-Bundesliga erfolgreich spielen, sondern parallel auch unseren Nachwuchs auf- und ausbauen. Mit Vanja haben wir nun eine wichtige Lücke in unserer strategischen Ausrichtung geschlossen und konnten jemanden verpflichten, der unserer Nachwuchsentwicklung neue Impulse geben wird und bereits jetzt für dieses Projekt brennt."