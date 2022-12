18 aus 35 – so lautete das Motto von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, mit dem er am Freitagmittag seinen Kader für die kurz nach Neujahr anstehende unmittelbare Vorbereitung auf die am 11. Januar 2023 in Polen und Schweden beginnende Weltmeisterschaft bekanntgegeben hat. Dabei sind mit Philipp Weber, Lukas Mertens, Luca Witze und Simon Ernst auch je zwei Profis von Meister SC Magdeburg und vom SC DHfK Leipzig.

Angeführt wird das Team von Kapitän und Kreisläufer Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt). Ernst, Torwart Andreas Wolff, Rune Dahmke, Kai Häfner und Jannik Kohlbacher sind die fünf verbliebenen Europameister von 2016 in der jetzigen DHB-Turnierauswahl, die sich am 2. Januar in Hannover treffen wird. Am 7. Januar (in Bremen) und am 8. Januar (in Hannover) stehen noch zwei Testspiele jeweils gegen Island an. Am 13. Januar wird es in Kattowitz ernst – dort trifft die Nationalmannschaft im ersten Spiel der Vorrundengruppe E auf Katar. Bis zum diesem Tag könnte Gislason auch noch Kaderveränderungen vornehmen. Die weiteren Gegner sind Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar).