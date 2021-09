Der SC DHfK Leipzig hat Bundesliga-Spitzenteam Rhein-Neckar Löwen zu Gast, Erstliga-Konkurrent SC Magdeburg reist zu Bundesliga-Aufsteiger TuS N-Lübbecke. Zweitligist ThSV Eisenach empfängt mit der HSG Wetzlar ebenfalls ein Team aus Liga eins. Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe muss zum Zweitligisten TSV Bayer Dormagen. Dies ergab die Auslosung durch den Deutschen Handball-Bund (DHB) im Anschluss an den Supercup in Düsseldorf, den Kiel am Samstagabend gegen Lemgo für sich entschied. Die zweite Runde wird am 5. und 6. Oktober gespielt. Das Final Four findet am 23. und 24. April 2022 in Hamburg statt.

Torwurf von Kevin Roch (Aue) Bildrechte: Frank Kruczynski