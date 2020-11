Der SV Union Halle-Neustadt ist nach einem 31:37 (12:17) bei den Bad Wildungen Vipers am späten Sonnabend aus dem DHB-Pokal ausgeschieden.



Beide Teams hatten sich bereits in der Vorbereitung zweimal getroffen und auch in der Liga gibt es schon in zwei Wochen das nächste Duell gegeneinander. Im Pokal entwickelte sich nach einer recht ausgeglichenen Anfangsphase eine einseitige Geisterpartie zugunsten der Gastgeberinnen. Bis zur Pause zogen die Hessinnen bis auf fünf Punkte weg, in der zweiten Hälfte bauten sie ihren Vorsprung sukzessive aus. Am Ende kamen die "Wildcats" noch einmal etwas heran.



In der Bundesliga geht es für die Sachsen-Anhalterinnen am 14. November mit einem Heimspiel gegen den VfL Oldenburg weiter.