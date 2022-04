Im Halbfinale bekommt es der SCM am Samstag (23.04.2022, ab 16.10 Uhr, im Ticker und Sportschau-Livestream) im Halbfinale zunächst mit dem HC Erlangen zu tun. Magdeburg ist gegen den Bundesliga-13. der große Favorit. Doch die Franken stehen vor dem größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte - das könnte den HC beflügeln. Und das bisher einzige Duell in dieser Saison zwischen SCM und HCE war alles andere als ein Spaziergang für Magdeburg: Der SCM konnte sich im Oktober nur knapp 28:27 durchsetzen .

"Wir hatten auch in diesem Spiel, die Gelegenheit, es für uns zu entscheiden", erinnert sich HC-Trainer Raul Alonso. "Aber wir wissen natürlich auch, dass Magdeburg in dieser Saison die Mannschaft ist, die in allen Wettbewerben ganz oben steht. Dennoch können wir für den Gegner unangenehm sein und werden unsere Chance suchen."

Der SCM jedenfalls ist schon im Pokalfieber. "Man merkt die Stimmung in der Mannschaft. Die Aufregung steigt", sagt etwa Magdeburgs Norweger Magnus Gullerud. "Es ist mein erstes Final Four. Es wird sehr viel Spaß machen." Auch Marko Bejzak freut sich: "Es läuft richtig gut für uns. Wir sind überall noch aussichtsreich dabei, müssen jetzt aber auch den letzten Schritt machen und bei den Titeln zugreifen. Denn keiner weiß, ob sich nächstes Jahr für uns diese große Chance erneut so bietet", sagte der Rückraum-Spieler in der "Magdeburger Volksstimme".