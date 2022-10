Die Zwickauerinnen verschliefen den Start. Der Zweitligist führte nach sieben Minuten mit 5:1. Mit einem 7:1-Lauf auf 8:6 (20.) kämpfte sich das Team aus Sachsen wieder in die Partie zurück. Bis weit hinein in die zweite Halbzeit konnte sich bei diesem offenen Schlagabtausch keine Mannschaft entscheidend absetzen. Göppingen führte sieben Minuten vor dem Abpfiff noch mit 24:23. In der Schlussphase agierte Zwickau cleverer. Mit einem 6:1-Lauf auf 29:25 (58.) machte der BSV den Achtelfinaleinzug perfekt. Bereits in der Relegation hatte sich Zwickau zuletzt gegen Göppingen behauptet und sich so den letzten Platz in der Bundesliga gesichert.