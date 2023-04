Am Wochenende steigt der Showdown im DHB-Pokal. Mit dem SC Magdeburg, dem TBV Lemgo Lippe, der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen messen vier ehemalige Titelträger ihre Kräfte. Nach 28 Jahren in Hamburg findet das Final Four erstmals in Köln statt, die Teams erwartet in der Arena mit 20.000 Zuschauern eine beeindruckende Kulisse.

Für den SCM gilt es am Sonnabend (15. April) ab 19 Uhr im Halbfinale gegen Lemgo, den Weg ins Endspiel zu finden. Wie geht die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert diese Herausforderung an? Wir sprachen im "SpiO"-Talk mit dem 41-Jährigen, der sich am Freitagmittag (14. April) mit der Mannschaft auf den Weg in die Domstadt macht. Bennet Wiegert, ein Mann mit großen Emotionen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

"Verdammt, wo ist die Zeit hin?"

Schulterklopfen, herzliche Worte: Im Vorfeld des Final Fours erlebt Bennet Wiegert und die Mannschaft bereits in Magdeburg unglaublichen Zuspruch. "In der Woche ist die Anspannung extrem geworden, die mediale Aufmerksamkeit ist riesengroß", musste der SCM-Coach feststellen.

Als großer Favorit wird immer wieder der SC Magdeburg genannt, dem kann Wiegert durchaus beipflichten, als Bürde sieht er die Vorschusslorbeeren nicht. "Das ist ein Kompliment für kontinuierlich gute Arbeit." 2016 konnte Bennet Wiegert erstmals als Trainer des SCM den Pokal in die Höhe recken. "Verdammt, wo ist die Zeit hin?", meinte er lächelnd.

"Man braucht zwei perfekte Spiele, um den Titel zu gewinnen"

Viele Endrunden in Meisterschaft und Pokal unter seiner Regie folgten. Aus Erfahrung weiß der Magdeburger Erfolgstrainer auch, dass "an den Final-Four-Wochenenden nie der Favorit gewonnen hat", es kann alles passieren. "Jede Mannschaft, die dort hinfährt, kann am Ende die Trophäe hochstemmen. Man braucht zwei perfekte Spiele, zwei perfekte 60 Minuten, um den Titel zu gewinnen", bekräftigte der gebürtige Magdeburger.

Bezüglich Weber: "Kein Titel ist wichtiger als die Gesundheit unserer Spieler"

Bezüglich des Kaders werden die Elbestädter mit der Mannschaft ins Rennen gehen, die im Punktspiel beim THW Kiel mit 34:34 "einen Punkt ergatterte". Ob es für Philipp Weber nach seinem Schleudertrauma für einen vollen Einsatz reichen wird, konnte Wiegert noch nicht sagen. Für ihn steht fest: "Kein Titel ist wichtiger als die Gesundheit unserer Spieler." Philipp Weber gegen Kiels Hendrik Pekeler. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Der Glaube an die eigenen Stärken

Das Spiel im Halbfinale gegen den TBV Lemgo wird für den SCM kein Zuckerschlecken, zumal das Team aus Nordrhein-Westfalen weiß, wie Pokal geht. Vor zwei Jahren schnappten sich die Blau-Weißen die Trophäe.

"Ich rechne nicht mit einem Spiel, wo sich eine Mannschaft hoch absetzen kann. Das wird eng bis zum Schluss, vielleicht sogar mit Verlängerung", sagte Wiegert und ergänzte: "Dennoch glaube ich fest an unsere Qualität und unsere Stärke, uns durchsetzen zu können."

Analyse aller drei Mannschaften des Final Four

Obwohl die Lemgo-Hürde erst einmal genommen werden muss, standen auch die anderen Endrunden-Teilnehmer Flensburg-Handewitt und RN Löwen bereits im Magdeburger Fokus. "Man muss sich auf alle drei Mannschaften vorbereiten", bekräftigte Wiegert. "Im Prinzip geht die Arbeit schon seit Wochen, dass wir alle möglichen Gegner des Final Fours analysieren. Für uns Trainer kosten solche Final-Four-Wochenenden Kraft und Energie. Danach benötigt man eigentlich Urlaub. Aber, das macht’s interessant."

"Ein besonderer Verein mit einer besonderen Fan-Unterstützung"