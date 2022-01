Die Handballerinnen des Thüringer HC stehen im Final Four des DHB-Pokals. Der Bundesligist setzte sich in buchstäblich letzter Sekunde beim starken Zweitligisten VfL Waiblingen mit 27:26 durch. Kerstin Kündig erzielte das entscheidende Tor per Siebenmeter. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Knieverletzung von Josefine Huber.

THC wirft Celina Meissner berühmt

Dass es nach der Corona-Zwangspause nicht leicht wird, hatte Trainer Herbert Müller bereits vor der Partie angedeutet. Aber seine THC-Frauen kamen so richtig gar nicht rein und lagen nach vier Gegentoren in Folge früh mit 2:5 hinten. Sinah Hagen und Samira Brand mit je drei Toren waren die erfolgreichsten Werferinnen bei Waiblingen und im Tor wuchs Celina Meissner über sich hinaus, entschärfte reihenweise die nicht immer sehr platzierten Würfe des THC. Die Thüringerinnen leisteten sich zudem viele technische Fehler, lagen deshalb immer im Rückstand, zur Pause dann mit 10:11. Eine Wurfquote von 38 Prozent sagt alles über die Abschlussqualitäten des Erstligisten in Halbzeit eins. Josefine Huber (weißes Trikot) verletzte sich schwer am linken Knie. Bildrechte: imago images/Eibner

Huber verdreht sich Knie - Siebenmeter-Erlösung

Das Bild setzte sich nach dem Wechsel fort. Der THC konnte sich einfach nicht absetzen, weil in der Defensive nicht konsequent angegriffen wurde und vorn immer wieder Torfrau Meissner im Weg stand. In der 46. Minute der nächste Rückschlag: Josefine Huber traf freistehend am Kreis zum 18:18, verdrehte sich dabei aber unglücklich das linke Knie und blieb mit großen Schmerzen liegen. Ihr droht nun eine ganz lange Verletzungspause. Der dramtische Höhepunkt kam in der letzten Minute, als der THC beim 26:26 den Ball hatte und in der Schlusssekunde einen berechtigten Siebenmeter zugesprochen bekam. Kündig traf - es war ihr sechstes Tor im Spiel - und das Müller-Team stand im Halbfinale.

Straffes Programm kommende Woche

Zeit zum Ausruhen haben die Thüringerinnen kaum, am Mittwoch geht es in der Bundesliga bereits weiter. Dann steht das Auswärtsspiel beim amtierenden Deutschen Meister Borussia Dortmund auf dem Programm. Und drei Tage später geht es zu Bensheim/Auerbach.