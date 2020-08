Nach der langen Spielpause lief erwartungsgemäß noch nicht alles rund, da die Leipziger viele Varianten testeten. Am Ende überwog die Freude.

"Ich bin erstmal sehr zufrieden, dass wir wieder Handball gegen eine andere Mannschaft spielen durften. Den Spaß, endlich wieder auf der Platte zu stehen, hat man uns angesehen und wir haben vieles ausprobiert. Es war natürlich auch etwas Besonderes, ein Vorbereitungsspiel ohne Zuschauer zu bestreiten, aber ich bin glücklich, dass wir jetzt wieder in den Wettkampf-Modus kommen", freute sich Haber.

Für die Leiziger geht es am kommenden Montag für vier Tage ins Trainingslager nach Bad Blankenburg. Zum Ende der Woche stehen dann in Leipzig die nächsten beiden Testspiele gegen den EHV Aue (28. August) und KS Vive Kielce (30. August) an.