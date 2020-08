Der SC DHfK hat sich am Freitag in einem Test gegen den EHV Aue durchgesetzt.

Der SC DHfK hat sich am Freitag in einem Test gegen den EHV Aue durchgesetzt.

Neben dem sportlichen Wert dieses Testspiels ging es für den SC DHfK vor allem auch darum, Erfahrungen im Umgang mit Zuschauern in Corona-Zeiten zu sammeln. Nach Angaben von SC DHfK-Geschäftsführer Carsten Günther waren die am Freitagabend auch überwiegend positiv. Nur ein Zuschauer sei mit der Sitzordnung unzufrieden gewesen und habe die Halle verlassen, sagte er am MDR-Mikrofon.

Die restlichen 249 Zuschauer haben in gebührendem Abstand voneinander und mit Mund-Nasen-Schutz auf einer Tribüne in der Arena Leipzig platzgenommen. Diese Zahl soll allerdings erst ein Anfang sein. Schon am Sonntag will der Verein beim Testspiel gegen den polnischen Vertreter KS Vive Kielce 500 Fans in die Halle lassen und die Haupttribüne öffnen.