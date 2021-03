Webers Einsatz am kommenden Wochenende ist noch fraglich.

Webers Einsatz am kommenden Wochenende ist noch fraglich. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Es waren keine zwei Minuten vergangen, als Nationalspieler Philipp Weber im Spiel gegen den THW Kiel, verletzt vom Platz humpelte. Der Leipziger Spielmacher hatte sich böse am Knie wehgetan und musste den Rest der Partie zuschauen. Diagnose: Schwere Prellung. Der Verein teilte zwar mit, dass ein Einsatz am Wochenende gegen die Füchse möglich, aber dennoch in Frage stehe.