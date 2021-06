Was den Leipziger und bundesweiten Handballfans ebenfalls noch von der Saison hängen bleiben dürfte: Der SC DHfK war ein Pionier in Sachen Zuschauern in Pandemie-Zeiten. Die Leipziger um Manager Karsten Günther trieben Studien und Hygienekonzepte voran. Dennoch mussten die Leipziger lange vor leeren Rängen spielten- was in einem bemerkenswerten und vielbeachteten Gefühls-Ausbruch von Günther bei einer Pressekonferenz gipfelte. Immerhin: In den letzten Saisonspielen waren dann wieder ein paar Fans zugelassen. Über die gesamte Saison hatten die Leipziger mit 11.578 sogar die höchste Zuschauerauslastung der gesamten Bundelsiga.