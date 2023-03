Die Handball-Freunde des Thüringer HC können sich in der kommenden Saison auf eine alte Bekannte freuen. Wie der Bundesligist am Donnerstag (23. März) bekanntgab, kehrt Dinah Eckerle ins Tor der Thüringerinnen zurück. Die 27-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag.

Zuletzt spielte die im schwäbischen Leonberg geborene Keeperin beim Team Esbjerg in Dänemark. 2020 wurde Nationaltorhüterin Eckerle in Deutschland zur Handballerin des Jahres gekürt.

THC-Trainer Herbert Müller ist happy, dass einer seiner Schützlinge an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehrt. "Wenn ein bei uns groß gewordenes Kind ihren Weg nach Hause findet, freut einen das ganz besonders. Dinah Eckerle ist bei uns zur absoluten Topspielerin gereift, hat dann über etliche Topvereine im Ausland ihren weiteren Weg bestritten, um letztendlich festzustellen, dass es zu Hause doch am Schönsten ist. Ihr Weg zurück schließt einen Kreis", sagte Müller und fuhr fort: "Wir hoffen, dass sie die Fans und uns alle genauso begeistert wie in ihren jungen Jahren, als sie mit überragenden Leistungen den THC zu deutschen Meisterschaften verholfen hat. Es ist eine besondere Genugtuung, dass so eine Spielerin den Weg zurückfindet."