Das Spiel in der Salza-Halle war am Mittwochabend gerade vorbei, der Thüringer HC hatte gegen den Tabellenletzten aus Waiblingen den Pflichtsieg eingetütet, da ging der Blick von THC-Coach Herbert Müller schon weiter zum nächsten Spiel in der englischen Woche. Denn am Sonntag muss sein Team in Norwegen ran. Ein Gegner steht noch zwischen den Thüringerinnen und dem Einzug ins Final-Four der EHF European League: Sola HK.