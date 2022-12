Die Handballerinnen des Thüringer HC bekommen es in der Gruppenphase der EHF European League mit Vertretern aus Rumänien, Frankreich und Ungarn zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Die beiden Gruppenbesten erreichen das Viertelfinale. THC-Coach Herbert Müller freute sich in einer ersten Reaktion über "sehr ausgeglichene Gruppen". "Ich freue mich riesig auf die Spiele. Wir werden alles reinwerfen, an und über die Grenzen gehen, um das Viertelfinale zu erreichen."