Handball | EHF-European-League-Qualifikation Machbarer Gegner: Thüringer HC trifft auf Wiener Team

Hauptinhalt

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Qualifikation zur EHF European League ein machbares Los erhalten. Das Team von Trainer Herbert Müller bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde mit WAT Atzgersdorf aus Wien zu tun. Das ergab die Auslosung in Österreichs Hauptstadt am Dienstag.