In der weißrussischen Hauptstadt Minsk erwartete die Handballer des SC Magdeburg eine volle Halle. Von den frenetischen Zuschauern ließen sich die Hausherren in den ersten Spielminuten nach vorne peitschen und gingen zwischenzeitlich mit 10:7 in Führung. Doch durch etliche technische Fehler fand der SCM wieder Anschluss und konnte sogar mit 11:10 in Führung. Vor allem der starke Serbe Nemanja Zelenov brachte die Elbstädter wieder auf Tuchfühlung mit sechs Treffern im ersten Abschnitt. Mit nachfolgender Spieldauer konnten die Minsker, welche mit acht EM-Spielern auftraten, sich jedoch wieder stabilisierenund ließen die Magdeburger mit einem 17:19-Rückstand in die Pause gehen. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Gäste aus Sachsen-Anhalt von der ersten Minute an hellwach und legten einen 6:0-Start hin. Plötzlich führte der SCM mit vier Toren und brachte die Halle zum Schweigen (23:19). Diese Führung ließ sich die Mannschaft von Bennet Wiegert nicht mehr nehmen und konnte letztendlich zwei Punkte aus Weißrussland entführen. Ein vielversprechender Start in die EHF-Gruppenphase für die Elbstädter, welche am 19. und 20. Mai 2018 die EHF-Pokal-Finals austragen.