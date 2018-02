Der Schwede Daniel Pettersson brachte den SC Magdeburg mit einer starken ersten Hälfte auf die Siegerstraße. Alleine vier Tore gelangen ihm im ersten Abschnitt. Bildrechte: IMAGO

Die Handballer des SC Magdeburg hattan sich auf ein Kampfspiel eingestellt und das bekamen Sie auch, in den ersten Spielminuten, beim slowakischen Klub Tatran Presov geboten. Die Gastgeber, welche derzeit mit einem Punkt den letzten Platz der Hauptrunde belegen, setzten den SCM mit einer aggressiven Spielanlage enorm unter Druck und hielten bis zum 4:4 sehr gut mit. Erst nach ca. zehn Minuten konnten sich die Handballer von Bennet Wiegert etwas freispielen und gingen zwischenzeitlich mit 8:5 in Führung. Diesen positiven Lauf bauten die Sachsen-Anhalter sogar noch weiter aus und gingen mit einer 16:11-Führung in die Halbzeit. Vor allem die treffsicheren Matthias Musche und der Schwede Daniel Pettersson sorgten mit jeweils vier Treffern für eine beruhigende Führung.