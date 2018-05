Vor 6.800 Zuschauern in der gut gefüllten Halle gingen die Elbestädter gleich zu Beginn in Führung und zogen zwischenzeitlich auf fünf Tore davon (10:5/13.). Bis zum Pausenpfiff schmolz der Vorsprung allerdings auf einen Treffer. Sebastian Heymann sorgte in der 35. Minute für den einzigen Rückstand des SCM in der gesamten Begegnung (16:17). Doch im Anschluss gesellten sich zu den Paraden von Jannick Green zahlreiche Treffer und die Baden-Württemberger wurden regelrecht überrollt.

Michael Damgaard (mi.) markierte acht Treffer für den SCM. Bildrechte: IMAGO