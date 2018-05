Nach ausgeglichenen Anfangsminuten lagen die Elbestädter plötzlich mit vier Toren hinten (2:6/10.) und mussten sich Stück für Stück wieder herankämpfen. Kurz vor der Pause führte der SCM wieder (13:11/28.), kassierte aber noch das 13:13. Im zweiten Abschnitt blieb die Partie weiter eng, doch zwei Minuten vor dem Ende beförderte Bezjak den Ball von der Mittellinie in den Kasten der Franzosen (27:26), die in Unterzahl den Keeper rausgenommen hatten. Den erneuten Rückstand hätte der Schwede Pettersson in der letzten Aktion ausgleichen können, doch der starke rumänische Schlussmann Mihai Popescu verhinderte eine mögliche Verlängerung.