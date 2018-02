Vor 3.208 Zuschauern hatten die Grün-Roten die Partie von Beginn an im Griff. Allerdings blieb Silkeborg bis zum 8:8 (19.) auf Augenhöhe. Die erste Drei-Tore-Führung für den SCM erzielte Mads Christiansen ( 12:9/23. ). Beim Stande von 15:13 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel kämpften sich die Dänen auf ein Tor heran ( 15:14/32.), ehe im Anschluss der SC Magdeburg auf fünf Treffer davonzog (20:15/37.). Bis zum Abpfiff baute das Team von Bennet Wiegert den Vorsprung weiter aus.



Bester SCM-Werfer war Matthias Musche (7/3). Durch den Sieg übernahm Magdeburg die Tabellenführung in der Gruppe A. Nächster Gegner der Elbestädter ist am 24. Februar (Samstag) Tatran Presov aus der Slowakei.

Matthias Musche war gegen Silkeborg erfolgreichster SCM-Werfer. Bildrechte: IMAGO