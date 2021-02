Auch der internationale Wettbewerb im Handball-Zirkus bekam die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den letzten Monaten zu spüren. Aufgrund von Quarantäne-Bestimmungen konnten insgesamt sechs Partien in der Champions League und neun Partien in der European League nicht ausgespielt werden. Auch das ursprünglich für den 27. Oktober vergangenes Jahres geplante Heimspiel des SC Magdeburg gegen Montpellier HB musste ausfallen.

Nun hat die Europäische Handballföderation (EHF) die vakanten Partien am Grünen Tisch gewertet. Daraus ergeben sich positive Nachrichten für die Sachsen-Anhalter. Die Partie gegen Montpellier wurde mit 2:0 Punkten und 10:0 Toren zu Gunsten des SCM gewertet, da die Franzosen aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen zum damaligen Zeitpunkt nicht anreisen konnten. In der Gruppe C konnten die Magdeburger damit die Tabellenführung behaupten, allerdings ist der ZSKA Moskau vor dem direkten Duell am Dienstag (2. März) bis auf zwei Punkte an das Team von Bennet Wiegert herangerückt. So konnten die Russen am Grünen Tisch gleich vier Zähler gutmachen.