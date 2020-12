Die Auer begannen in der Hansehalle Lübeck zögerlich und lagen schnell mit 0:3 im Hintertreffen. In der sechsten Minute war es dann Adrian Kammlodt, der mit seinem Treffer zum 1:3 erstmals für die Gäste einnetzte. Und plötzlich schien die Mannschaft von Interimstrainer Runar Sigtryggsson auf einem guten Weg zu sein. Beim 3:4, erneut traf Kammlodt (9.), waren die Auer auf Tuchfühlung. Doch dann ließen sie abreißen. Sigtryggsson reagierte und stellte in der 22. Minute Pascal Bochmann für Sveinbjörn Petursson ins Tor. Es sollte nicht der letzte Wechsel im EHV-Kasten sein. Sekunden vor der Sirene netzte Sebastian Paraschiv noch zum 10:18 ein, gleichzeitig der Halbzeitstand.