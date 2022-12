Das war eine Ansage! Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der 3. Runde der European League nach einer bärenstarken Vorstellung beim schwedischen Meister IK Sävehof mit 30:22 gewonnen. Damit kann das Team von Trainer Herbert Müller entspannt ins Rückspiel am 11. Dezember gehen und hat das Ticket für die Gruppenphase so gut wie sicher in der Tasche.