Der Thüringer HC hat das Rückspiel in der dritten und letzten Qualifikationsrunde der European League mit 35:30 (16:15) gewonnen. Bereits im Hinspiel siegte der THC mit 30:22 auf schwedischem Boden. Nach der Punkspielniederlage gegen die "Übermannschaft" Bietigheim im Kampf um die Tabellenspitze und dem Pokal-Aus in Metzingen konnten die Thüringerinnen ihre schwarze englische Woche nun mit einem Erfolg beenden.

In der Nordhäuser Wiedigsburghalle machte der THC zu Beginn an Druck. Vor allem Annika Lott startete furios und schoss drei der ersten vier Tore für die Thüringerinnen. Die Schwedinnen konnten nur kurzzeitig in Führung gehen (4:3 / 7. Minute), knickten aber durch einen 4:0-Lauf des THC wieder ein. Danach spielte der THC souverän von der Spitze weg und machte - wohl auch aufgrund des komfortablen Polsters aus dem Hinspiel - trotz der nur knappen Halbzeit-Führung nicht den Eindruck, hier etwas anbrennen zu lassen.