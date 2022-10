Die Thüringerinnen, in der Bundesliga nach vier Spieltagen verlustpunktfreier Tabellenführer, begannen beim Vierten der französischen Top-Liga nervös und gerieten aufgrund leichter Fehler im Angriff nach neun Minuten mit 3:6 in Rückstand, was Müller zu einer ersten Auszeit zwang. In der Folge stabilisierte sich der THC, fand defensiv mehr Zugriff und nutzte sein Tempospiel, um die Führung bis zur 20. Minute (11:10) zurückzuerobern. Bis zur Pause blieb das Spiel sehr eng.