Das zweite Halbfinale bestreiten der siebenmalige polnischen Meister Wisła Płock und der portugiesische Traditionsklub Benfica Lissabon. Lissabon ist zugleich Gastgeber des "Final Four" am Wochenende des 28. und 29. Mai.



Magdeburg hatte sich im Viertelfinale gegen den französischen Spitzenklub HBC Nantes mit zwei Siegen – zunächst 28:25 auswärts und anschließend daheim mit 30:28 – den erneuten Einzug in das Finalturnier gesichert. Im Finale des Vorjahres triumphierten die Elbestädter in Mannheim gegen Ligakonkurrent Füchse Berlin – zuvor hatte Magdeburg den Vorgängerwettbewerb EHF-Pokal bereits 1999, 2001 und 2007 gewonnen.