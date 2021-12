Bester Magdeburger Schütze war Michael Damgaard mit sechs Toren, für die Gastgeber war Alexander Westby mit ebenfalls sechs Treffern am erfolgreichsten. Magdeburg startete mit großen Problemen im Angriff, vergab zu viele Bälle und lag deutlich hinten (2:5/9.). Auch eine Auszeit von Trainer Bennet Wiegert änderte nichts - immer wieder hielt Sävehofs Torwart Bertram Obling. So hieß es 2:7 (12.). Doch auch den Gastgebern gelang nicht alles. Der SCM wurde im Angriff besser, zudem machte sich der Torwartwechsel von M Mike Jensen zu Jannick Green bezahlt. Die Gäste schafften bis zur Halbzeit immerhin noch den 11:11-Ausgleich.

Magdeburg startete besser in die zweite Hälfte und ging erstmals seit dem 1:0 beim 15:14 ( 36. ) wieder in Führung. In der Folge wuchs der Vorsprung der Gäste stückweise an (23:18/43.), weil Sävehof defensiv mehr zuließ als in der ersten Halbzeit. Sävehof hielt die Partie dennoch lange offen, doch der SCM brachte den Sieg über die Zeit. In der Tabelle hat man nun 11:1-Zähler, die Verfolger Sävehof und RK Nexe (Kroatien) kommen auf jeweils 8:4. Das Weiterkommen hat sich Magdeburg damit auf jeden Fall gesichert.