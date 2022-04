Magdeburg kam gut aus der Pause, führte beim 14:13 (36.) erstmals in der Partie. Der SCM blieb vorn aber fehlerhaft und Nantes führte wieder mit drei Toren (16:19/43.). Bis zuletzt prägten die Abwehrreihen und Fehlwürfe die Partie, doch Magdeburg hatte das bessere Ende für sich. Bester SCM-Werfer war Omar Ingi Magnusson mit sechs Treffern, für Nantes war Valero Rivera mit ebenfalls sechs Toren am erfolgreichsten. Am kommenden Dienstag findet das Rückspiel in Magdeburg statt.

Omar Ingi Magnusson (am Ball) war mit sechs Toren bester SCM-Werfer. Bildrechte: IMAGO / PanoramiC