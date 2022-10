Handball | Qualifikation European League Schwere Aufgabe: Thüringer HC trifft auf IK Sävehof

Qualifikation, 3. Runde

Für den Einzug in die Gruppenphase der EHF Eurpean League hat der Thüringer HC eine harte Nuss zu knacken. Das ergab die Auslosung der finalen Qaulifikationsrunde am Dienstag in Wien.